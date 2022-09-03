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Konya 3. sayfa haberi | Konya'da 2 milyon 800 bin lira değerinde doldurulmuş makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Konya 3. sayfa haberi | Konya'da 2 milyon 800 bin lira değerinde doldurulmuş makaron ele geçirildi

Gelen Konya haberine göre Konya'da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon 800 bin Türk Lirası olan doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konya'da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon 800 bin Türk Lirası olan doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, makaron yüklü bir kamyonun Konya'nın Akşehir ilçesine geleceğini tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü çalışmada kamyon Akşehir girişinde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 800 bin Türk Lirası olan 3 milyon 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kamyonda ele geçirilen ürünlere Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde el konulurken yakalanan bir şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Konya 3. Sayfa Haberler

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