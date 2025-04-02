Konut Dokunulmazlığını İhlal Eden Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı, 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.'yı yol kontrolü sırasında yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Kütahya - Afyonkarahisar yolu Hacıbeyli Kavşağında icra edilen yol kontrol noktasında; hakkında nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., isimli şahıs İhsaniye'de yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR