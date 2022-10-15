Kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla böyle takla attı 3. Sayfa Haberleri Kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla böyle takla attı -Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla böyle takla attı -Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun Yusuf Mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.E. yönetimindeki 63 ADC 962 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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