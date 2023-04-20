Kontrolünü kaybeden motosikletli kaldırıma çıktı... Yardıma koşan genç kız bir an olsun yanından ayrılmadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan motosiklet, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bu sırada yolun karşısında bir adamın yerde acı içerisinde yattığını gören genç kız ise tanımadığı adamın yardımına koşarak bir an olsun yanından ayrılmadı.

Kaza; Antalya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki Durmuş Şimşek'in kullandığı 07 ASC 558 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak kaldırımda bulunan seyyar piyangocunun tezgahına çarptı. Kazada devrilen motosiklet sürücüsünün yanı sıra kaldırımda yürüyen ve bankamatik sırası bekleyen 2 vatandaş da yaralandı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Durmuş Şimşek ve Mesut Leblebici, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, bankamatik önünde sıra beklerken motosikletin çarptığı Burhanettin Tüfekçi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yoluna devam etti. Bu sırada yolun karşısında bir adamın yerde acı içerisinde yattığını gören genç kız ise adamın yardımına koşarak bir an olsun yanından ayrılmadı.

Ne olduğunu anlayamadım

Piyango tezgahının başında beklerken bir anda motosikletin gelip tezgaha çarptığını belirten seyyar piyangocu "Motosiklet tezgaha çarptıktan sonra devrilip sürüklendi. Bu sırada kaldırımda bulunan vatandaşlara da çarptı" dedi.