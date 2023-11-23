Kontrolü kaybedince aracıyla kaldırıma çıktı...O anlar kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıkarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerinde meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan ve plakası öğrenilemeyen bir sürücü ana yolda ilerleyen 50 ADJ 094 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.