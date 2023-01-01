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Kontrolsüz kavşağa daldı, çarpışarak takla attı

3. Sayfa Haberleri

Kontrolsüz kavşağa daldı, çarpışarak takla attı

Diyarbakır'da iki araç kontrolsüz kavşağa dalınca çarpışmanın etkisiyle biri takla attı, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki araç kontrolsüz kavşağa dalınca çarpışmanın etkisiyle biri takla attı, 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Memursen TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz kavşağa hızla giren iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Memur Sen Yenişehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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