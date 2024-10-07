Üye Girişi
Haberler

Kontrolsüz Harekete Geçen Araç Gecekonduya Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir gecekonduya çarparak sıkıştı. Olayda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir gecekonduya çarptı. Araç ev ile istinat duvarı arasında sıkıştı.

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampada park halindeyken el freni çekilmediği için aniden hareket eden 34 HM 5660 plakalı otomobil gecekonduya çarptı. Gecekondu ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilde ve çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. İkamette oturan vatandaşlar, evlerine çarpan aracın sesiyle korkuyla dışarı çıkarak, polis ekiplerine haber verdi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil kocaeli Gebze

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkla yoğurt yenir mi? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 65 puanla nereye girilir? Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 70 puanla nereye girilir? Hadım Yasası çıkacak mı? Hadım nedir? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler! MasterChef Bafra pidesi tarifi! En güzel Bafra pidesi tarifi! Bafra pidesi tarifi nasıl yapılır? Bafra pidesi için malzemeler! MasterChef cantık tarifi! En güzel cantık tarifi! Cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık için malzemeler! MasterChef Trabzon yağlaması tarifi! En güzel Trabzon yağlaması tarifi! Trabzon yağlaması tarifi nasıl yapılır? Trabzon yağlaması için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.