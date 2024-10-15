Üye Girişi
Haberler

Kontrolden Çıkan Traktör, Taşova'da Kazaya Yol Açtı

Kontrolden Çıkan Traktör, Taşova'da Kazaya Yol Açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör, iki otomobile çarparak mobilya atölyesine daldı. Kazada maddi hasar büyük olurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan traktör, önce 2 otomobile çarptı sonra da mobilya atölyesinden içeri daldı. Büyük hasara yol açan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Taşova Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki traktör bir anda kontrolden çıkıp önce 2 otomobile çarptı ardından mobilya atölyesine daldı. Otomobillerden birini içeri sürükleyen traktörün mobilya malzemelerine çarparak durabildiği kazada, kullanıma hazır olan bir çok mutfak dolabında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Taşova amasya Yaşam Kaza

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu

Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına tecavüz etti, öz anne videoya çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ikisi yakın dostken zamanla çeşitli sebeplerle birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş, düello ... Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür? Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkçeye Fransızcadan geçen "doktor" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır? 1989 yapımı "Tango ve Cash" adlı polisiye-komedi filmde, filme de adını veren Tango ve Cash ikilisini hangi oyuncular canlandırmıştır? Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır? Sabahattin Ali, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Turgut Uyar yurt dışında eğitim aldı mı? Kosova Güney Kıbrıs maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belarus Lüksemburg maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Lüksemburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona, onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? Kim Milyoner Olmak İster?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.