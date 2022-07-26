Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyalı yaylasından yüklediği gübreyi mahalleye getirmek üzere yola çıkan Ahmet T. idaresindeki 42 K 3042 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile traktör de bulunan eşi Fadim T. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Fadim T. ise yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA