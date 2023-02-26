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Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir traktör kontrolden çıkarak devrilirken, sürücü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir traktör kontrolden çıkarak devrilirken, sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi Suatderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilme esnasında sürücü traktörün altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri talihsiz adamı traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalede sağlık personelleri traktör sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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