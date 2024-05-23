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Karabük'te Tırın Otomobile Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

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Karabük'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, makaslama yaparak seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır makaslama yaparak otomobile çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine giden M.E., yönetimindeki 78 BM 623 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Makaslama yapan tır, aynı istikamette seyir halinde olan N.Ç. yönetimindeki 78 ABT 223 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Sürüklenen otomobil kaldırımı aşarak hastanenin önünde park halinde bulunan başka otomobile çarptı. Kazada yaralanan N.Ç., kendi imkanlarıyla özel hastaneye gitti. Kaza anı ise hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük 3.Sayfa Haberler

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