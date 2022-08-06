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Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi

Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi.

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi. Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolunda meydana geldi. M.D., idaresindeki 27 ALE 841 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kazada sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri karayolunda trafik güvenliği aldı. Trafikte bir süre aksama yaşanan yolda tırın kaldırılması ile karayolu tekrar ulaşıma açıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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