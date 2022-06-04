Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

VAN (İHA) – Van'da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

VAN (İHA) – Van'da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Van-Erciş kara yolu üzerinde meydana geldi. Hayvanlar için kullanılan yalama taşı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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