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Kontrolden Çıkan Tır Ağaca Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır, ağaca çarptı. Ağır yaralanarak araçta sıkışan sürücü, İtfaiye ve Sağlık ekiplerince uzun uğraşı sonucu kurtarıldı.

Kontrolden çıkan tır ağaca çarptı, sürücü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır, ağaca çarptı. Ağır yaralanarak araçta sıkışan sürücü, İtfaiye ve Sağlık ekiplerince uzun uğraşı sonucu kurtarıldı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy mahallesine seyir halinde olan sürücü Osman DoğanYönetimindeki 16 PB 160 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Kaza yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı yoğun uğraşı sonucu kurtardılar.

Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye İnegöl Bursa İtfaiye Soruşturma Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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