Kontrolden çıkan ticari araç üzüm bağına düştü: 2 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yoldan çıkarak 6 metre aşağıdaki üzüm bağına düştü. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi sınırları içinden geçen Alaşehir-Denizli karayolunda Sarıgöl'den Buldan'a doğru seyir halinde bulunan K.T. (22) idaresindeki 45 ZK 287 plakalı hafif ticari araç saat 13.50 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 6 metre yüksekten taklalar atarak yol kenarındaki üzüm bağına düştü. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112, jandarma ve AKS ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan sürücü K.T. (22) ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.K. (30) 112 ambulansı ile Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA