Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi, sürücü ile 6 işçi yaralandı. Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi, sürücü ile 6 işçi yaralandı. Kaza İnegöl- Yenişehir yolu üzeri İnegöl'ün Boğazköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan sürücü Nusret AslanYönetimindeki 16 S 6850 plakalı servis minibüs, İnegöl'ün Boğazköy mahallesi mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen minibüs, sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü ile fabrika işçileri Yusuf Çelik(28), Berkan Teke(24), İbrahim C Cengiz(23), İsa Çelik(55), Samet Canve Şaban Önderyaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. 7 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hastaneye Ambulansla gelen Yusuf Çelik, yaralı olan babası İsa Çelik'i sağlıkçılara sorup, durumunu öğrenmeye çalıştı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan Yenişehir İnegöl Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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