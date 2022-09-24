Kontrolden çıkan servis aracı devrildi... O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan servis aracı devrildi. Kontrolden çıkan servis aracı devrildi... O anlar kamerada ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan midibüs devrildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Serik- Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Mevlüt Y.'nin hakimiyetindeki 07 ATB 996 plakalı servis aracı seyir halindeyken önünde ilerleyen tıra çarpmamak için manevra yapınca orta refüjde bulunan tel çitlere çarparak devrildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İçerisinde yolcu bulunmayan midibüsün şoförü ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay sonrası uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, vinç yardımıyla minibüsün kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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