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Kontrolden çıkan özel halk otobüsü otomobil ve minibüsü biçti: 1 yaralı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen özel halk otobüsü, park halindeki otomobile çarptıktan sonra seyir halindeki minibüse ok gibi saplandı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Otobüsün çarptığı otomobil sahibi ise olayı anlattı.

Kontrolden çıkan özel halk otobüsü otomobil ve minibüsü biçti: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen özel halk otobüsü, park halindeki otomobile çarptıktan sonra seyir halindeki minibüse ok gibi saplandı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, freninin boşaldığı öne sürülen M.K. idaresindeki 54 J 2018 plakalı özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak park halindeki Lütfi Baltacı idaresindeki 54 AIU 033 plakalı Skoda marka otomobile çarptıktan sonra seyir halindeki 54 D 7891 plakalı Fiat marka minibüse ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada otobüs şoförü yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Allahtan bende dışardaydım"

Özel halk otobüsünün çarptığı otomobil sahibi Lütfi Baltacı yaşananları anlattı. Baltacı, "Ablamı bekliyordum. Otobüsün freni patlamış, motosiklete vurmamak için kaldırıma çıktı. Sonrasında benim araca, ardından da yoldan geçen minibüse vurdu. Otobüs şoförünün yüzünde kan vardı ama acil bir durumu olduğunu sanmıyorum. Tek yaralı şoför başka bir yaralı yok. Allah'tan bende dışardaydım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erenler Sakarya 3.Sayfa Haberler

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