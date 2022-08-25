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Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Osmaniye'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü Çiftlik Mahallesi civarında geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 80 GV 127 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan zeytin bahçesine uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. isimli şahıs yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Çiftlik 3. Sayfa Haberler

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