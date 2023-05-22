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Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Başöğretmen Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 07 AOS 857 plakalı otomobil yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis kaza sonrası inceleme başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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