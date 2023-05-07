Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de D-100 Başiskele geçişinde otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Kaza neticesinde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 kara yolu Başiskele geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 35 TRJ 92 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle sürücü B.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan B.K., tedavi edilmek üzere Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan dolayı trafikte yavaşlama meydana geldi. Polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak adına yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Kazalı otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.