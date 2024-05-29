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Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaya Çarptı

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpıp kaldırıma çıktı...O anlar kamerada

Yolun karşısına geçen otomobil yayaya böyle çarptı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 DC 7904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak o sırada yolun karşısına geçmekte olan Serhat B.'ye çarptı. Çarpmamın şiddetiyle metrelerce savrulan Serhat B., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Serhat B.nin eşi otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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