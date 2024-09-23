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Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaların Yanından Geçti

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Çankırı'da kontrolden çıkan bir otomobil, yolda yürüyen iki yayayı ezilmekten kıl payı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen yayaları teğet geçti: O anlar kamerada

Otomobil kontrolden çıktı: Yoldan geçen yayalar ezilmekten kıl payı kurtuldu

ÇANKIRI - Çankırı'da yolda yürüyen yayalar, kontrolden çıkarak üzerlerine gelen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankırı'da merkez Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çevrede bulunan çöp konteynerine, park halindeki araca ve elektrik direğine çarparak durabildi. O sırada yolda yürüyen iki kişi ise, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Sürücü ise yaşanan kazada yara almadan kurtuldu.

O anlar kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpması ve yolda yürüyen iki kişinin kazadan saniyelerle kurtulması görülüyor.

Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaların Yanından Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Çankırı trafik

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