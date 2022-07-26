Kontrolden çıkan otomobil yan yattı; 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil yan yattı; 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil yan yattı; 3 yaralı

Uşak'ta kontrolünden çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak yan yatan otomobilde bulunan aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Uşak'ta kontrolünden çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak yan yatan otomobilde bulunan aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak - İzmir karayolu Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Hasan Yorulmaz (35), kontrolündeki 43 VF 422 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil önce aydınlatma direğine çarptı sonrasında ise çarpmanın etkisiyle savrularak yan devrildi.

İhbarlar sonrasında kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hasan Yorulmaz, eşi Emine Yorulmaz (28) ve çocukları M.Y. (6), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Uşak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title