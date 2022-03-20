Kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Çorum'da, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden otomobilin tıra çarpması sonucunda 2 kişi yaralandıKaza, Çorum'un Alaca ilçesi Sincan Köy yolu üzerinde meydana geldi.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Çorum'da, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden otomobilin tıra çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Sincan Köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. (37) yönetimindeki 55 AGC 96 plakalı otomobil seyir halindeyken buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce seyir halindeki 33 NNA 13 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yol kenarındaki bariyerle çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü İbrahim Y. ile yolcu koltuğunda oturan Emine S.(34) yaralandı.

Kazayı görenler vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Sincan, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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