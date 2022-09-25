Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Gökcebey- Karabük yolu Gökçebey Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AP 737 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Karabük 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.