Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Gökcebey- Karabük yolu Gökçebey Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AP 737 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Karabük 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title