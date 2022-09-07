Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Feci kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya - Sivas karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hekimhan'dan Malatya istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki 60 TC 272 plaka otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak savruldu. Kaza araç sürücüyle birlikte G.E. yaralandı. Yaralıların bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hekimhan Malatya 3. Sayfa Haberler

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