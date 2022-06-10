Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kulu ilçesi Celep Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet G. (50) idaresindeki 06 JCN 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Rahime G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Konya 3. Sayfa Haberler

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