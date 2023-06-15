Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Y. (43) idaresindeki 34 DGB 879 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobil takla atarak boş bir arazide ters durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ufuk Y., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanan ardından polis ekipleri inceleme başlattı. - KONYA