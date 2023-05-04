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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesine bağlı Ovabağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Çınar 3. Sayfa Haberler

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