Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil takla atıp refüje devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı Son dakika haberlerine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza D-755 karayolu Söğütlü Çeşme mevkiinde meydana geldi. Tevfik K. (37) idaresindeki 54 EV 071 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada Ayşenur K. (5), Yağmur K. (6), Aysel K. (37), İrem K. (3) ve Mustafa K. (18) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (Rıdvan Bostancı - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskipazar Karabük 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil takla atıp refüje devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.