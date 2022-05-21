Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada otomobildeki iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde saat 00.05 sıralarında G.Z.(48) idaresindeki 16 UAN 64 plakalı otomobil, sulama kanalı kenarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Araçta bulunan sürücü G.Z. (48) ve yolcu olarak bulunan E.Z.(64) ağır yaralandı. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların Turgutlu Devlet Hastanesindeki tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sulama Kanalı, Otomobil, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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