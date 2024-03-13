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Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına böyle düştü: 1 ölü

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Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin su dolu kanala düşme anları yer aldı.

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına böyle düştü: 1 ölü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazada otomobilin su kanalına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 gün önce gece saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Halk Eğitim sokağın yanındaki tali yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Bağırsakçı idaresindeki 06 DHH 334 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola doğru çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala düştü. Aracın kanala düştüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aracın gelmesi ve ana yola yakın noktadaki boşluktan su dolu kanala düşme anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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