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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, 1 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına düşerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına düşerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük- Eskişehir karayolunda seyir halindeki 16 ADU 13 plakalı otomobil sürücü Yusuf K. (29) Poyra Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki su kanalına düştü. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Sofiya K. (19) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Bilecik su 3. Sayfa Haberler

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