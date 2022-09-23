Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray- Nevşehir karayolu Gençosman köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Konya istikametine giden Mehmet E. (60) idaresindeki 42 DYE 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nevşehir Aksaray 3. Sayfa Haberler

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