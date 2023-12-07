Kontrolden çıkan otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

MARDİN - Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 46 LAD 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girip direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedeler sıkıştıkları araçtan kurtarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından, 112 ambulansları ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.