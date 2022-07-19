Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tıra çarptı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Çakallık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Fahrettin B. idaresindeki 54 AK 375 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Fahrettin B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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