Kontrolden çıkan otomobil önce dubalara ardından iş yerine çarptı... O anlar kamerada

KONYA - Konya'da süratli girdiği virajda kontrolden çıkarak savrulan otomobil önce kaldırımdaki demir dubalara, ardından bir iş yerinin kepengine çarpıp yan yattı. Kaza anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki otomobil süratli girdiği virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırım kenarındaki demir dubalara ardından da iş yerinin kepengine çarpıp yan yatarak durdu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraların kaydettiği görüntülerde, viraja süratle giren otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımdaki demir dubalara çarpması ardından savrularak iş yerinin kepengine çarpıp yan yattığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, çevredeki vatandaşların otomobile doğru koşturması yer alıyor.

Otomobilin çarptığı iş yerinde çalışan Mehmet Erkan, "Viraj keskin biraz, karşı yoldan sanırsam biraz hızlı geliyormuş araba. Tam dönüş aşamasında hakimiyetini kaybetmiş. Burada direksiyonu kırmış ve kaldırıma çarpıp bizim dükkanımıza girmiş. Akşam kazayı duyunca biz de geldik. Hasarımız var ama çok şükür sağlıkta bir sıkıntımız yok. Can kaybımız yok. Çok şükür böyle atlattık. Sürücünün kendisinde çok şükür bir şey yok. Sağlam bir şekilde çıktı arabadan. Yan yatmış durumdaydı. Tabii biz de korktuk önce ama çok şükür kendisinde bir sıkıntı yok" dedi.