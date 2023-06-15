Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına yuvarlandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin mısır tarlasına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi İvriz Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 42 YP 111 plakalı otomobil, sürücünün havanında yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki mısır tarlasına takla atarak yuvarlanan otomobilin sürücüsü E.S. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA