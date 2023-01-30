Kontrolden çıkan otomobil metro inşaatına uçtu: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan otomobil metro inşaatına uçtu: 1 yaralı Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, inşaat halindeki metro güzergahına düştü. Kontrolden çıkan otomobil metro inşaatına uçtu: 1 yaralı BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, inşaat halindeki metro güzergahına düştü. Yaklaşık 3 metrelik çukura düşen otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü yaralandı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 AOD 555 plakalı otomobil sürücüsü Semih Ünal, Sanayi Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken otomobilinin kontrolünü kaybetti. Metro inşaatının bulunduğu bariyeri aşan otomobil yaklaşık 3 metrelik çukura düştü. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kontrolden çıkan otomobil metro inşaatına uçtu: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.