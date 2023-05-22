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Kontrolden çıkan otomobil markete daldı... O anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobil markete daldı... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan otomobil markete daldı.

Kontrolden çıkan otomobil markete daldı... O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil ve markette maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolundan yanyol güzergahına seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 54 KZ 672 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarında bulunan markete daldı. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza anı ise marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kaza neticesinde otomobil ve markette maddi hasar meydana geldi.

Görüntülerde, otomobilin manevra yaptığı esnada kontrolden çıktığı ve marketin dışında bulunan dondurma dolabına çarparak savrulduğu anlar yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Hendek Akova 3. Sayfa Haberler

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