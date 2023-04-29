Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu
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Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil köprüden aşağıya uçtu.
Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu
ERZURUM - Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil köprüden aşağıya uçtu.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat: 15.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde bulunan Barış pınarı kavşağından seyir halindeki 58 DT 699 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp köprüden uçtu. Araç içerisinde bulunan yaralı sürücü vatandaşların müdahale ile araçtan çıkarılarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa