Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçarak iki otomobile çarptı: 4 yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulan otomobil, karşı şeride uçarak iki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi Bahaeddin Nakıpoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. idaresindeki 27 BLR 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulup karşı şeride uçarak 35 TD 013 ve 06 CZE 514 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 27 BLR 99 ve 35 TD 013 plakalı otomobiller hurda yığınına dönerken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP