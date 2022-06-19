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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride takla attı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride takla attı: 1 ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Doğulu'nun (61) kullandığı 06 DG 3810 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken Karadiken Mahallesinde bölünmüş yolda kontrolden çıktı. Taklalar atıp refüjden karşı şeride devrilen otomobilin sürücüsünün hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ardından sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün Antalya'dan düğüne katılmak üzere eşinin memleketi olan Hüyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesine doğru hareket halinde olduğu öğrenildi. Hastaneye gelen ve Babalar Gününde babasının ölüm haberini alarak şok yaşayan oğlunu ise eşi sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyşehir Konya 3. Sayfa Haberler

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