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Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bekleyen yayaya böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bekleyen yayaya böyle çarptıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen yaya çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bekleyen yayaya böyle çarptı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen yaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Ayvanat Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, bir anda savruldu. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen Özkan İ'e çarptı. Yaralı, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkan İ'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis sürücünün yakalanması için inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bekleyen yayaya böyle çarptı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bekleyen yayaya böyle çarptı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bekleyen yayaya böyle çarptı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bekleyen yayaya böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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