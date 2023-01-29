Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki ağacı yerinden söktü: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpıp yerinden sökmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpıp yerinden sökmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halinde olan Veysel Feyüç'ün kullandığı 07 BEM 634 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağacın kökünden söküldüğü kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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