Kontrolden çıkan otomobil garajdaki aracı hurdaya çevirdi

Zonguldak'ta seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki garajda park halinde bulunan otomobili adeta hurdaya çevirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil şehir merkezi istikametinden seyrederken kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki garaja daldı. Garajda bulunan park halindeki otomobile arkadan vuran araç garajın kolonlarını da parçaladı. Park halindeki otomobil adeta hurdaya döndü. Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazaya karışan otomobil çekici ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Park halindeki otomobilin sürücüsü ise hurdaya dönmüş aracını görünce bir süre şok yaşadı. - ZONGULDAK