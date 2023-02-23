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Kontrolden çıkan otomobil fabrika duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan otomobil fabrika duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil fabrika duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Ankara'nın Güdül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil fabrika duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Güdül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayaş yolu 37'nci kilometrede 06 BR 8054 plakalı otomobil sebebi bilinmeyen bir şekilde yoldan çıkarak un fabrikası duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan 30 yaşındaki M.Ü. hayatını kaybederken E.G., M.Ç. ve H.Ç. ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Güdül 3. Sayfa Haberler

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