Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki evin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan S. (59), idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki müstakil bir evin üzerine devrildi. Kaza anında olay yerinden geçen polis ekipleri otomobilde sıkışan yaralıyı kurtardı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa