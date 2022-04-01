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Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki evin üzerine devrildi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki evin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan S. (59), idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki müstakil bir evin üzerine devrildi. Kaza anında olay yerinden geçen polis ekipleri otomobilde sıkışan yaralıyı kurtardı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Gazipaşa, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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