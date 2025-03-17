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Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi: 1 yaralı
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine devrildi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Bekir Ferhat Kaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 06 MHE 25 plakalı otomobil, Deve Bağırtan mevkiinde rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yolcu olarak bulunan B.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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